Финляндия одобрила выход из Конвенции о запрете противопехотных мин

Правительство Финляндии одобрило выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Предложение будет внесено в парламент, далее утверждено президентом республики. А затем Хельсинки вручат заявление о выходе Генеральному секретарю ООН.

Оттавская конвенция запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения.