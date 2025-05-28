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Финляндия одобрила выход из Конвенции о запрете противопехотных мин
Правительство Финляндии одобрило выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Предложение будет внесено в парламент, далее утверждено президентом республики. А затем Хельсинки вручат заявление о выходе Генеральному секретарю ООН.
Оттавская конвенция запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения.
Ранее правительство Финляндии на основании доклада своих минобороны и МИД определило, что выход из конвенции соответствует задаче обеспечения национальной безопасности.