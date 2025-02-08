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Фон дер Ляйен анонсировала план укрепления обороны Евросоюза
Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни Евросоюз опубликует документ с изложением плана укрепления оборонных возможностей ЕС.
В первую очередь предполагается резко увеличить расходы на военные нужды и произвести перевооружение армии.
Подробности плана пока не известны. На сегодня расходы государств ЕС на оборонные нужды не достигают в среднем и 2 %. На предложение Трампа увеличить подобные траты до 5 процентных пунктов, ведущие государства Европы ответили дружным нет (на это просто нет денег).