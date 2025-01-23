Foreign Policy: Украина вряд ли сможет вступить в НАТО после мирных переговоров

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Любой из вариантов соглашения об урегулировании конфликта в Украине, который может предложить НАТО, будет включать условие о запрете на ее вступление в альянс. Об этом говорится в материале американского журнала Foreign Policy, сообщает ТАСС.
Как отмечает издание, это признают как в Киеве, так и в Вашингтоне. При этом официальные представители Украины скептически относятся к обещаниям западных стран обеспечить ее безопасность после завершения конфликта с РФ.
Журнал напомнил о недавних заявлениях президента США Дональда Трампа, который отметил, что "понимает чувства России", выступающей против вступления Украины в НАТО. Ранее Трамп негативно высказывался о расширении альянса за счет Украины.
В то же время один из западных чиновников высокого ранга заявил Foreign Policy, что страны НАТО намерены предложить Украине два варианта так называемых гарантий безопасности в обмен на мирное соглашение с Россией. По его словам, первый вариант подразумевает обещание стран альянса о значительной военной и экономической поддержке Украины "в течение многих лет после заключения сделки о прекращении огня". В соответствии с этим планом Киеву "может быть, когда-нибудь" разрешат присоединиться к НАТО. Второй вариант предполагает распространение на Украину действия статьи 5 Североатлантического договора, содержащей положение о том, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех. В этом случае "Запад возьмет Украину под свой ядерный зонтик, а Европа, США и Канада будут обязаны защищать Украину". Однако, как указывает журнал, "если это произойдет, НАТО окажется вовлеченным в конфликт с Москвой".
Чиновник признал, что ни НАТО, ни Россия не допустят реализации второго варианта гарантий безопасности, в то время как первый вариант закрепит статус-кво в Украины.-0-