Foreign Policy: Украина вряд ли сможет вступить в НАТО после мирных переговоров

В то же время один из западных чиновников высокого ранга заявил Foreign Policy, что страны НАТО намерены предложить Украине два варианта так называемых гарантий безопасности в обмен на мирное соглашение с Россией. По его словам, первый вариант подразумевает обещание стран альянса о значительной военной и экономической поддержке Украины "в течение многих лет после заключения сделки о прекращении огня". В соответствии с этим планом Киеву "может быть, когда-нибудь" разрешат присоединиться к НАТО. Второй вариант предполагает распространение на Украину действия статьи 5 Североатлантического договора, содержащей положение о том, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех. В этом случае "Запад возьмет Украину под свой ядерный зонтик, а Европа, США и Канада будут обязаны защищать Украину". Однако, как указывает журнал, "если это произойдет, НАТО окажется вовлеченным в конфликт с Москвой".