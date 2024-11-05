Филиппо уверен, что уход Макрона, а затем и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помогло бы демонтировать всю прогнившую систему ЕС, которая ввергает страну в нищету и войну.

Фон дер Ляйен, напомним, анонсировала заключение соглашения между ЕС и южноамериканским общим рынком "Меркосур". Под ударом окажутся французские фермеры, которые и без того пострадали от беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров в ЕС.

"Хотя Франция вместе с Германией и играет роль локомотива Европы, Макрон, который так много суетился и рвался воевать с Владимиром Путиным, не в состоянии отстоять нашу позицию. Фон дер Ляйен с улыбкой отмахнулась от нее и заявила, что переговоры завершились успешно. Наши фермеры выходят на акции протеста, они умирают на улицах, некоторые сельхозработники совершают самоубийство - все это очень трагично. Земледельцы находятся на грани исчезновения, хотя Франция - сельскохозяйственная страна. Соглашение с "Меркосур" означает конец для французского сельского хозяйства и фермеров".