Французы выступают против НАТО: массовая акция прошла в Париже
Автор:Редакция news.by
В Париже прошла массовая акция протеста с требованием остановить все агрессивные операции, проводимые блоком НАТО. Активисты прошли улицами французской столицы под лозунгами "Ваши войны - наши страдания" и "Нет НАТО".
Тысячи парижан, принявших участие в манифестации, полагают, что Североатлантический альянс напрямую причастен к обострению многих международных войн: именно этот блок разжег пламя гражданских конфликтов в Ливии, Афганистане и других регионах планеты.