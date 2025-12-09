3.77 BYN
ФРГ не будет принимать просителей убежища в рамках механизма солидарности ЕС
Автор:Редакция news.by
ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности. Об этом заявил министр внутренних дел Германии после встречи глав стран ЕС в Брюсселе.
Он также отметил, что ФРГ не будет оказывать финансовую помощь в рамках данного механизма в 2026 году. Ранее такое же исключение сделали для Польши.
Механизм, о котором идет речь, предполагает обязательный прием страной определенного Брюсселем количества беженцев или же взносы в спецфонд за отказ.