ФРГ не будет принимать просителей убежища в рамках механизма солидарности ЕС

ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности. Об этом заявил министр внутренних дел Германии после встречи глав стран ЕС в Брюсселе.

Он также отметил, что ФРГ не будет оказывать финансовую помощь в рамках данного механизма в 2026 году. Ранее такое же исключение сделали для Польши.