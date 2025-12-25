3.71 BYN
ФСБ предотвратила подрыв газохранилища в Калужской области
Автор:Редакция news.by
Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в Калужской области. Диверсию готовили спецслужбы Украины.
Действовавший по их указанию уроженец Запорожья намеревался осуществить взрыв на газохранилище и на стоянке транспорта одного из оборонных заводов. Для своих целей он изготовил около 80 кг взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Преступник при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
Как сообщается, российские правоохранители изъяли из оборудованного украинскими спецслужбами тайника 300 г пластичного взрывчатого вещества, 2 электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.