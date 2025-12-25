ФСБ предотвратила подрыв газохранилища в Калужской области

Действовавший по их указанию уроженец Запорожья намеревался осуществить взрыв на газохранилище и на стоянке транспорта одного из оборонных заводов. Для своих целей он изготовил около 80 кг взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Преступник при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.