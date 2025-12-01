3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны страны
Автор:Редакция news.by
ФСБ предотвратила теракт против одного из старших офицеров Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, завербованный украинской разведкой гражданин должен был взорвать военнослужащего в его личном автомобиле.
Агента ликвидировали при закладке бомбы под машину, у него изъяли средство связи и компоненты взрывного устройства западного образца. Один из соучастников арестован.
В ФСБ сообщили, что установили организатора теракта. Это сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Рустем Фахриев.