ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны страны

ФСБ предотвратила теракт против одного из старших офицеров Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, завербованный украинской разведкой гражданин должен был взорвать военнослужащего в его личном автомобиле.

Агента ликвидировали при закладке бомбы под машину, у него изъяли средство связи и компоненты взрывного устройства западного образца. Один из соучастников арестован.

В ФСБ сообщили, что установили организатора теракта. Это сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Рустем Фахриев.

В миреРоссия

УкраинатерактФСБ Россиипокушение