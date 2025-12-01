ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны страны

ФСБ предотвратила теракт против одного из старших офицеров Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, завербованный украинской разведкой гражданин должен был взорвать военнослужащего в его личном автомобиле.

Агента ликвидировали при закладке бомбы под машину, у него изъяли средство связи и компоненты взрывного устройства западного образца. Один из соучастников арестован.