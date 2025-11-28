ФСБ России предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Подмосковье

ФСБ России предотвратила теракт, который подготовили украинские спецслужбы на газопроводе в Подмосковье.



По данным ведомства, в Серпуховском районе Московской области при попытке установить самодельное взрывное устройство злоумышленник задержан с поличным.



Гражданин России 1969 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев в Украине. Туда он попал за нарушение миграционного законодательства. Как рассказали в ФСБ, после вербовки его под легендой депортации отправили в Россию.