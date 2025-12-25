3.71 BYN
ФСБ задержала в Ставрополе 18-летнюю девушку, готовившую теракт против офицера Минобороны России
Автор:Редакция news.by
ФСБ России показала кадры задержания девушки, готовившей теракт против офицера Минобороны. На видео из Ставрополя - также взрывное устройство, видеозаписи с телефона 18-летней и ее допрос.
Девушка рассказала об указаниях, которые ей давал украинский куратор, и признала вину. По данным ФСБ, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части. При попытке реализации преступного замысла девушку задержали с поличным.