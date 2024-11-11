ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Газпром прекратил транзит газа через Украину

Газпром прекратил подачу российского газа в Европу через Украину. Истек соответствующий контракт с Киевом, который украинская сторона не пожелала продлевать. В первую очередь от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдова.

Наибольшую заинтересованность в продолжении поставок газа из России в последнее время проявляла Словакия. Однако страна в состоянии обеспечить свои потребности в топливе.

В Молдове отключению предшествовал отказ Кишинева рассчитываться по долгам за голубое топливо. В Приднестровье уже выключили систему централизованного отопления за исключением лечебных учреждений. На российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая была основным источником электроэнергии для всей страны. Станция будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра.

УкраинаРоссияГазпром

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все