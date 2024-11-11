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Газпром прекратил транзит газа через Украину
Газпром прекратил подачу российского газа в Европу через Украину. Истек соответствующий контракт с Киевом, который украинская сторона не пожелала продлевать. В первую очередь от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдова.
Наибольшую заинтересованность в продолжении поставок газа из России в последнее время проявляла Словакия. Однако страна в состоянии обеспечить свои потребности в топливе.
В Молдове отключению предшествовал отказ Кишинева рассчитываться по долгам за голубое топливо. В Приднестровье уже выключили систему централизованного отопления за исключением лечебных учреждений. На российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая была основным источником электроэнергии для всей страны. Станция будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра.
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