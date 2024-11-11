Газпром прекратил транзит газа через Украину

Газпром прекратил подачу российского газа в Европу через Украину. Истек соответствующий контракт с Киевом, который украинская сторона не пожелала продлевать. В первую очередь от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдова.

Наибольшую заинтересованность в продолжении поставок газа из России в последнее время проявляла Словакия. Однако страна в состоянии обеспечить свои потребности в топливе.