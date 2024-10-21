Хребет Евросоюза стал бесхребетным. В Бундестаге все чаще говорят о том, что Германия давно является вассалом США, еще с послевоенного периода. Современная Германия идет все по той же дорожке. Звездно-полосатый хозяин по-хозяйски топчется на немецкой земле.

В конце 2000-х генерал-майор в отставке Герд-Хельмут Комосса выпустил книгу "Немецкая карта. Закрытая игра секретных служб". В ней он рассказал, что 21 мая 1949 года был подписан секретный договор с США об ограничении суверенитета Германии до 2099 года. Каждый новый канцлер должен подписывать тот самый "канцлер-акт".

По сути, документ передает право на независимость ФРГ Вашингтону, и деньги тоже. Более трети немецких золотовалютных резервов хранится в Соединенных Штатах.

Договор хорошо дает понять: почему немецкие политики годами ведут себя так, словно намеренно саботируют собственную страну. За отсутствие воли Берлин даже стали называть "экономическим гигантом, но политическим карликом".

Любые попытки Германии вырваться из клешней останавливается военной несамостоятельностью - на территории ФРГ почти 40 военных баз США. По разным данным, там содержится до 55 тыс. солдат дяди Сэма. Крупнейший военный контингент в Европе. Хранится на территории страны и американское атомное оружие. В 2021 году Джо Байден заявил, что звездно-полосатые из Германии никуда не уйдут.

Кстати, знаменитая военная база Рамштайн, куда ездил Зеленский просить оружие, тоже американская.

И да, это не совпадение: знаменитая немецкая рок-группа взяла название, в том числе вдохновившись американской наглостью. США они даже посвятили знаменитую песню "Америка": "пьем кока-колу, иногда воюем".