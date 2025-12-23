Германия разворачивает спутниковую разведку у границ Беларуси и России. На создание группы космических аппаратов-шпионов Берлин выделил 1,7 млрд евро, их поставят в течение 5 лет.

Поскольку слежка Германии и Военного блока за своими же формированиями бесцельна, единственной реальной задачей космических аппаратов может быть разведка окружающей территории, то есть наблюдение за инфраструктурой и приграничными районами Союзного государства. Немецкие спутники будут способны фиксировать объекты круглосуточно и при любой погоде.