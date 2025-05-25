Германия собирается вернуть всеобщую воинскую повинность

Министр обороны Германии Борис Писториус настаивает на возвращении страны к призывному формированию армии. Он полагает, что никак иначе Федеративная Республика не сможет укрепить свои Вооруженные силы для обеспечения полной безопасности в достаточной степени.

Закон о всеобщей воинской повинности еще не рассматривался парламентом. Глава оборонного ведомства допускает, что призыв удастся ввести уже 1 января 2026 года.

Ранее в Берлине заявляли о готовности создать сильнейшую армию на континенте. В этом направлении уже сделаны заметные шаги. Впервые в послевоенной истории у Вооруженных сил Германии появилась своя зарубежная военная база - немецкая дивизия на минувшей неделе официально размещена в Литве. Собственно, это означает, что впервые с мая 1945 года сапог солдат вермахта по-хозяйски ступил на чужую землю.