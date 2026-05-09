В Киеве, Риге, Вильнюсе и в Варшаве могут запретить официальное празднование 9 Мая, могут запугивать и угрожать штрафами, но ведь не могут вырвать этот праздник из сердец и душ людей.

Для многих потомков ветеранов Второй мировой войны в Европе чтить День Победы и помнить об этом дне как о капитуляции нацистской Германии, это способ быть достойными памяти своих героических предков.

Как подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, несмотря на репрессии, в Прибалтике и Украине остаются те, кто сохраняет верность исторической памяти.

"В Прибалтике и в Украине, кажется парадоксально, но до сих пор остаются большие группировки людей, группы людей, которые являются нашими сторонниками. Другое дело, что они фактически загнаны в подполье. Там установлены открыто фашистско-террористические режимы большей или меньшей жесткости. В Украине это режим эсэсовского гестаповского типа: любое слово против - идет уничтожение. Причем применяются типично фашистские методы. Действует не государство, а иногда парагосударственные, неофициальные структуры. В Украине это сплошь и рядом применяется. В Прибалтике ситуация другая. Там загнаны в гетто: изолированы, поставлены под контроль крупные категории людей. Это так называемые неграждане - русскоязычные белорусы, русские, украинцы. В Польше иная ситуация. В этой стране традиционно на протяжении десятилетий и даже в социалистический период и ранее процветала русофобия, она пустила там глубокие корни", - сказал депутат.

"Я убежден, вопреки большому скепсису, который есть, например, по отношению к Украине, что раскол, который возник между нашими народами, он навсегда. Это не так, - уверен депутат. - Даже за последние 40 лет мы видим высокую мобильность политического сознания украинского населения. Между выборами конца 90-х, когда многие украинцы голосовали за Коммунистическую партию. Коммунистическая партия входила в число двух крупнейших сил, боровшихся за власть. Когда раз за разом избирали русскоязычных президентов, вплоть до Зеленского. Это сейчас Зеленский проводит политику открыто фашистскую. А ведь его избирали, потому что это был русскоязычный кандидат, с юга, из Кривого Рога, работал в России. И ведь первый год он даже пытался нашему Президенту подражать. Мы это помним, как он копировал даже какие-то шаги. Неудачно, но копировал".

Парламентарий предложил вспомнить, что происходило в Украине между выборами и Майданом в 2004 году и между выборами Януковича и Майданом 2014 года. "Буквально считанные годы проходят. Смотрите, какие изменения серьезные. Классический пример, который многие политологи и историки используют, это референдумы 1991 года в Украине. В марте за сохранение Советского Союза проголосовало большинство украинцев, кроме трех областей: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. На референдуме в декабре большинство проголосовало уже за независимость Украины. Поэтому украинцам, в отличие от белорусов, свойственна высокая подвижность, мобильность политического сознания".

"Другое дело, что когда они в очередной раз качнутся в нашу сторону. Как только отгремят залпы орудий, вы увидите, как начнется этот важный этап борьбы за сознание украинцев. Его важно не проиграть, а закрепить", - акцентировал парламентарий.