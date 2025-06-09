Глава Калифорнии подаст в суд на Трампа, отправившего Нацгвардию в Лос-Анджелес

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за отправки Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов, сообщают РИА Новости.

"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаем на него в суд", - написал он в соцсети X.

Губернатор также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.

Протесты в Калифорнии

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город были направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих. Готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.

В Калифорнии задержали более 80 человек.