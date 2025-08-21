Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал возможные места встречи Зеленского, Путина и Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что в качестве возможных мест для проведения потенциальных переговоров между Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом рассматриваются Ватикан, Женева, Стамбул или Саудовская Аравия, пишет РИА Новости.

"Мы пока не знаем. Разные места в списке: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия", — ответил он на вопрос журналиста о месте возможной встречи.

Ермак также утверждает, что в число предпочтительных мест не входит Будапешт, напомнив о невыполненном соглашении 1994 года.

19 августа Трамп заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник 19 августа по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.

В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

Как заявил в среду глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах.

При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.