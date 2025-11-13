Борьба за ресурсы Венесуэлы продолжается. Глава Пентагона объявил о начале операции против наркотеррористов "Южное копье". В настоящее время к берегам Венесуэлы движется американский авианосец. И, согласно подсчетам, он достигнет Венесуэлы через несколько дней.

Ранее президент Колумбии обвинил США в использовании борьбы с наркотрафиком как предлога для установления контроля над ресурсами и правительствами стран Латинской Америки. А Президент Венесуэлы уже подписал закон о создании командования всеобщей обороны страны, которое объединит вооруженные силы, правоохранительные органы, госучреждения и народные организации в единую систему национальной защиты.