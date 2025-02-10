Глава Пентагона заявил, что США считают вступление Украины в НАТО нереалистичным

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США считают нереалистичным вступление Украины в НАТО как результат урегулирования конфликта. Об этом сказал глава Министерства обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине, сообщает ТАСС.

"США не верят в то, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом для достигнутого путем переговоров урегулирования", - сказал он.

При этом Хегсет подчеркнул, что мирное урегулирование кризиса - это высший приоритет для нынешней вашингтонской администрации. "Достижение прочного мира - высший приоритет", - заявил глава Пентагона. Он добавил, что США исходят из того, что кровопролитие в Украине должно остановиться.