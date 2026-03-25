3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Глава Shell предупредил: Уже в апреле Европу ждут пустые АЗС
Автор:Редакция news.by
Глава нефтяного гиганта Shell выступил с экстренным предупреждением, что уже в апреле Европу ждет жесткое нормирование топлива и пустые АЗС, если не будет снята блокада Ормузского пролива.
Пока Белый дом пытается сбить цены на нефть судорожными мирными планами, на американских заправках воцарился хаос. В Калифорнии стоимость дизеля пробила исторический потолок в 7 долларов за галлон, вынуждая жителей в панике скупать горючее.
Энергетический дефицит уже заставил Брюссель пойти на попятную: официальный запрет на импорт российской нефти, намеченный на середину апреля, отложен.