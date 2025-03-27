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Главе Гагаузии предлагали прекратить преследование за отказ от должности

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Фото ТАСС

Задержанная в Кишиневе глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности руководителя региона, сообщает ТАСС.

"Сейчас, когда я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям, <...> мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана (главы - прим. ТАСС) и немедленный выезд из страны", - говорится в обращении Гуцул к жителям автономии, переданном через ее адвокатов.

В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Что известно на данный момент

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, хотя до этого неоднократно ездила в служебные командировки в Россию, Турцию и другие страны. На следующий день в молдавском Национальном центре по борьбе с коррупцией сообщили, что прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения. Власти Молдавии пытаются обвинить Гуцул в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены оппозиционной партией "Шор". Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит молдавский президент Майя Санду.

Евгения ГуцулМолдоваГагаузия