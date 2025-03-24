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Главу Гагаузии доставили в суд - заседание пройдет в закрытом режиме
Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд в Кишиневе, где будет решаться вопрос о ее аресте на 30 суток. Заседание пройдет в закрытом режиме.
У здания продолжаются протесты ее сторонников, в связи с чем полиция принимает меры - правоохранители останавливают машины по дороге в Кишинев. Десятки людей, пытавшихся поддержать Гуцул, не допущены в столицу.
О преследованиях, которым подвергли власти Молдовы Евгению Гуцул, заявил представитель Москвы в Совете Безопасности ООН. Зампредставителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский отметил, что политические мотивы данного ареста очевидны и связаны с пророссийской позицией видного молдавского политика. В последние недели в Кишиневе сразу несколько местных общественных деятелей стали объектами уголовного преследования - все они отличаются ярко выраженной ориентацией на Москву. Россия выражает надежду, что Совбез ООН выступит с осуждением действий официального Кишинева.