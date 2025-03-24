Главу Гагаузии доставили в суд - заседание пройдет в закрытом режиме

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Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд в Кишиневе, где будет решаться вопрос о ее аресте на 30 суток. Заседание пройдет в закрытом режиме.

У здания продолжаются протесты ее сторонников, в связи с чем полиция принимает меры - правоохранители останавливают машины по дороге в Кишинев. Десятки людей, пытавшихся поддержать Гуцул, не допущены в столицу.