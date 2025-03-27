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Власти Молдовы намерены ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и внешнее управление
Власти Молдовы планируют ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и внешнее управление. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул в обращении к жителям этого региона, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
"Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника - одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа", - указала она в обращении, переданном через адвокатов. Полный текст размещен в Telegram-канале Гуцул.
Она добавила, что ее арест - это часть плана Кишинева по уничтожению автономии региона. "Я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана (главы региона - прим. ред) и немедленный выезд из страны", - указывается в тексте обращения.
Гуцул призвала депутатов Народного собрания (парламента автономии) проявить твердость и сплоченность.
Сегодня у посольства Молдовы в Москве проходит митинг в поддержку задержанной молдавскими властями Евгении Гуцул. На акцию собрались представители гагаузской диаспоры и проживающие в РФ граждане Молдовы.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева. На следующий день в молдавском Национальном центре по борьбе с коррупцией сообщили, что прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения. Власти Молдовы пытаются обвинить Гуцул в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены оппозиционной партией "Шор". Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит президент Молдовы Майя Санду.
Ведущий дело прокурор Геннадий Епуре в интервью телеканалу PRO TV выразил мнение, что судебный процесс против Гуцул может быть завершен через два месяца. По его словам, после этого будет вынесен вердикт. Прокурор пояснил, что процесс представления доказательств стороной обвинения уже завершен.