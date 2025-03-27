Власти Молдовы намерены ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и внешнее управление

Власти Молдовы планируют ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и внешнее управление. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул в обращении к жителям этого региона, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

"Для нас уже не секрет, что Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника - одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа", - указала она в обращении, переданном через адвокатов. Полный текст размещен в Telegram-канале Гуцул.

Она добавила, что ее арест - это часть плана Кишинева по уничтожению автономии региона. "Я нахожусь за решеткой по сфабрикованным обвинениям. Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана (главы региона - прим. ред) и немедленный выезд из страны", - указывается в тексте обращения.

Гуцул призвала депутатов Народного собрания (парламента автономии) проявить твердость и сплоченность.

Сегодня у посольства Молдовы в Москве проходит митинг в поддержку задержанной молдавскими властями Евгении Гуцул. На акцию собрались представители гагаузской диаспоры и проживающие в РФ граждане Молдовы.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева. На следующий день в молдавском Национальном центре по борьбе с коррупцией сообщили, что прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения. Власти Молдовы пытаются обвинить Гуцул в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены оппозиционной партией "Шор". Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит президент Молдовы Майя Санду.