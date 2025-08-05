Главу Гагаузии Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы, защита намерена обжаловать приговор

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул планирует обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По словам адвоката Гуцул Сергея Морару, "представленные прокурорами доказательства можно вменить любому человеку". По мнению защиты Гуцул, приговор является нелегитимным.

"За этим вердиктом стоит действующая власть через прокуратуру и фиктивный суд", - заявил он.

Ранее суд Кишинева приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы. Ее обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор".

Сама же политик категорически отвергает все выдвинутые против нее обвинения и, по словам адвоката Натальи Байрам, полна решимости бороться до конца за свои права и признание своей невиновности. Евгения Гуцул считает приговор суда политической расправой.

"Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху", - убеждена она.

При этом политик связывает произошедшее с предстоящими в сентябре парламентскими выборами в республике.

Отмечается, что по решению судьи главу Гагаузии должны доставить в тюрьму прямо из зала суда. До вступления приговора в силу она будет находиться в 13-м пенитенциарном изоляторе, известном бесчеловечными и ужасными условиями содержания.