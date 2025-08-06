Госдеп США одобрил продажу Киеву услуг для ремонта гаубиц М777 на 104 млн долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на 104 миллиона долларов, а также продажу услуг по транспортировке и консолидации грузов и сопутствующего оборудования на 99,5 млн долларов.

Как заявлено, это делается для укрепления возможности Украины отражать нынешние и будущие угрозы.