3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Госдеп США одобрил продажу Киеву услуг для ремонта гаубиц М777 на 104 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на 104 миллиона долларов, а также продажу услуг по транспортировке и консолидации грузов и сопутствующего оборудования на 99,5 млн долларов.
Как заявлено, это делается для укрепления возможности Украины отражать нынешние и будущие угрозы.
При этом американские власти утверждают, что продажа будет "соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности".