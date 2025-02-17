Государственные бандиты - как польские политики покрывали свои серые схемы, обворовывая граждан
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Партии "Право и Справедливость" есть за что бороться. Политики по уши погрязли в коррупции и скандалах. Долгие годы они фактически обворовывали граждан, прикрываясь высокими должностями и государственными программами, покрывали друг друга в серых схемах.
Чего стоит визовый скандал. 366 тыс. виз было продано только мигрантам из мусульманских стран за 5 тыс. долларов. То есть сначала с них брали деньги, а затем их же поливали водометами. И на голубом глазу врали, что это Беларусь провоцирует миграционный кризис. Дело было очень громкое, задержали заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.
Бывшего премьера Матеуша Моравецкого с его делишками словил за руку Дональд Туск. Моравецкий решил играть по крупному.
Ну и легенда польской политики, и еще большая легенда коррупции. Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и Справедливость" возвел воровство на небесный уровень. В 2019 году он пытался построить небоскребы. Качиньского заподозрили в попытке вымогательства денег у крупного бизнесмена. В СМИ прилагалась стенограмма их разговора.
Примечательно, что строить эти башни должна была компания Srebrna. Она принадлежала "институту Леха Качиньского". Стоит ли говорить, кто управляет институтом? Деньги на строительство, а это 300 млн евро, собирались взять в банке Pekao. Причем глава партии "Право и справедливость" пытался это сделать по телефону, угрожая своим авторитетом.
Пока в ПиС пилили госбюджеты, поляки стали все чаще выходить на улицы. Протесты против запретов абортов - такого массового народного гнева Польша не видела несколько десятков лет.
Бунт перевозчиков на границе с Украиной, и фермерские протесты. Аграрии требовали запретить украинский импорт и выделить дотации на топливо. Но демократическая польская власть на глас народа всегда реагировала одинаково - дубинками и слезоточивым газом.
А еще против уже Дуды и Туска протестовали медработники, металлурги, железнодорожники, рабочие промпредприятий. Главная причина - ухудшение экономической ситуации. Растут тарифы на ЖКУ, инвесторы убегают из страны, а падающие в кризис предприятия увольняют сотрудников. Десятки тысяч простых поляков оказались на улице.
Сегодня в Польше, по сути, двоевластие. Гегемония власти ПиС закончилась в 2023 году, когда после парламентских выборов партия потеряла большинство в парламенте. Но Дуда и крепкие связи в Сейме не позволяют списать "Право и справедливость" со счетов. И драка за власть продолжается.
Предвыборная гонка в Польше напоминает битву шакалов. Грызня за власть на всех уровнях - угрозы, оскорбления, компромат и уголовные дела. Кто пытается подмять под себя государство - смотрите в "Понятной политике".