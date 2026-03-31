Громкий скандал в СМИ - показательная реакция "народных избранников" Прибалтики на правду в эфире

Санкционная политика и разрыв связей с Беларусью и Россией ударили бумерангом по Прибалтийским странам и Польше. Евродепутаты этих стран на камеру в программе "Понятная политика" поделились своим мнением по этим вопросам, а потом вдруг стали открещиваться, мол, "давали интервью не тому ведущему", прячутся за бюрократией и при попытках связаться на контакт не идут и просто не берут трубку. Разбираем факты и реакции в "Специальном репортаже".

"Депутаты Европарламента, а также сеймов Литвы, Латвии и Польши лично пообщались с нашими журналистами и рассказали все, что на самом деле думают о санкциях, гонке вооружений, закрытии границ и вообще Беларуси", - отметил ведущий программы "Понятная политика" Сергей Гусаченко.

Специальный репортаж | Ложь европолитиков. От сладких речей до трусливого перевода стрелок
31.03.2026 22:05

В одном из выпусков программа "Понятная политика" рассказала, как живут люди в странах Прибалтики, а также взяла интервью у депутатов этих стран. Например, в Литве ситуация за последние 3-4 года заметно ухудшилась. Особенно из-за санкционной политики, энергетического кризиса и демографических проблем. Люди страдают от высоких цен на энергию, потери рабочих мест в логистике и продолжающейся эмиграции. После того как Литва ввела санкции против Беларуси, то от разрыва связей с Минском ущерб оценивается почти в млрд долларов. Остановка транзита белорусских удобрений превратила литовские железные дороги в убыточное предприятие. За три года власти страны вбухали туда 367 млн евро заемных денег. Траты растут.

Естественно, это не в лучшую сторону сказывается на уровне жизни в Литве. За чертой бедности живут 167 тыс. человек. Но вот что говорят народные избранники.

Дайнюс Жалимас, депутат Европарламента от Литвы:

"Чем больше санкций, тем лучше наш уровень жизни. Потому что в Литве как раз в последние годы наблюдается беспрецедентный экономический рост. В том числе, кстати, в этом участвуют и люди, которые успешно сбежали от режима Лукашенко или от режима Путина. Они вносят свой вклад в это, конечно, он не является решающим, но все-таки. И на самом деле такой экономический рост наблюдается именно в последние годы. Так что я не вижу тут никакого ухудшения. На самом деле это больше вопрос спекуляции. Санкции дают действительно положительную вещь в том, что есть полная независимость в сфере энергетики, в других сферах. И переориентация на другие рынки просто. Так что это уже успешно, можно так сказать, произошло".

После запрета транзита белорусского калия через Клайпеду грузопоток действительно перенаправился в другие порты - российские. Литва потеряла не только деньги, но и около 2,5 тыс. рабочих мест. Получается, что пока санкции преподносятся как принципиальная позиция, реальные потери ложатся на собственную экономику и граждан, а выгоду, пусть и косвенную, извлекают третьи стороны, включая тех, против кого эти ограничения якобы направлены. Именно это и делает санкции не столько эффективным инструментом, сколько показушным жестом, цена которого оказывается слишком высокой для самой же Литвы.

Население сократилось почти на 22 % с 1990 года. Литовцев стало меньше примерно на 808 тыс. в основном за счет эмиграции молодых и трудоспособных. Десятки тысяч предприятий закрылись. А недавно Литва еще и отключилась от энергокольца БРЭЛЛ. И тарифы ЖКХ сильно выросли, они особенно ударили по отоплению и счетам зимой.

"Как можно жить на пару сотен, когда нужно оплатить все? Жизнь тяжелая, но что поделаешь. Пока живы, должны жить", - отметила пожилая женщина в супермаркете.

"Составляешь список и идешь по списку. Ничего лишнего не покупаешь, - поделилась советом молодая женщина. - Еще и акции ищешь. Мы знаем, где что дешевле и стараемся туда заехать за покупками. Цены на еду растут не по дням, а по часам".

"Повысили зарплаты, подняли цены", - сказала еще одна женщина.

"Кто получает мало, считает каждый цент, смотрит, где дешевле", - сетует женщина средних лет.

После того как вышла в эфир белорусская программа "Понятная политика", депутаты сеймов Литвы, Латвии и Польши стали утверждать, что они не давали интервью непосредственно ведущему Гусаченко и молчат о том, что наговорили про истинное положение дел в своих странах. Факт съемки имел место. Кадры показывают, насколько депутаты далеки от народа.

Дайнюс Жалимас, депутат Европарламента от Литвы:

"А насчет тех, которые могут быть недовольны санкциями, я бы их разделил, наверное, на 2 категории. Это, во-первых, российские агенты, т. е., которые работали на Россию и продолжают работать. Во-вторых, это просто, наверное, люди, которые очень легко поддаются дезинформации. Я говорю, что такая информация, что санкции приносят вред, она не соответствует действительности".

Похожая ситуация и в Латвии. От пробелов в работе правительства и депутатов страдает простое население. Ошибки и бездействие властей напрямую бьют по кошельку латвийцев. О провале социальной политики говорят демографический кризис и эмиграция. Население сократилось с 2,6 млн в 1991-м до 1,83 млн в 2025-м. Потеря примерно 30 %.

После запрета импорта газа и нефти из России цены на энергию взлетели. Инфляция в 2022-2023 гг. превышала 20 % (одна из самых высоких в ЕС). 26 % населения в зоне риска бедности. Это 5 место в ЕС. Особенно страдают пенсионеры и жители сел. Власть Латвии регулярно обвиняют в отсутствии стратегического планирования и коррупции.

Вместо того чтобы обратить внимание на недовольство населения, Латвия тратит деньги на милитаризацию.

Юрис Вилюмс, депутат сейма Латвии:

"Я не вижу для себя какой-то причины жить спокойно, пока Российская Федерация является в тех границах, какая она есть".

Он предполагает, что в будущем Россия не должна быть столь большой державой, должна больше не иметь своего ядерного оружия. Депутат сейма жаждет проигрыша Российской Федерации или победы Украины, демилитаризации Российской Федерации с возможным разделением ее на меньшие страны, где региональные меньшинства, которые живут теперь на ее территории, смогли бы сделать свое государство.

Милитаризация становится не просто политическим лозунгом, а главным вектором перераспределения бюджета. Да, Латвия действительно вышла на уровень 4,91 % ВВП на оборону в 2026 году, последовательно двигаясь к целевым 5 %. И эти средства уже начинают работать иначе, чем просто покупка готовой техники за границей.

Rheinmetall строит в Латвии завод по производству артиллерийских снарядов. Государственная оборонная корпорация запускает производство пороховых зарядов. А латвийская компания Origin Robotics развернула массовое производство перехватчиков дронов BLAZE. Одновременно развивается производство бронетехники Patriot. А в кооперации с Норвегией и Швецией латвийские предприятия интегрируются в производственные цепочки по сборке боевых машин CV-90 (Stridsfordon 90).

При этом непонятно, для каких нужд эта военная гонка? Похоже, сами депутаты не до конца это понимают.

Олег Буров, депутат сейма Латвии:

"Я вам могу сказать мое личное мнение. Я был в Беларуси последний раз с 2019-го по 2020 год, встречал Новый год. И мне вообще очень нравится белорусский народ. Они открытые, добросердечные. Когда-то я им задал вопрос, а почему вы, белорусы, не говорите на белорусском языке? Почему Президент вас поздравляет с Новым годом на русском языке? "Мы никогда не задумывались, нам так хорошо. Но они открытые, приятные люди".

Очевидно, что в Прибалтике принимаются политически мотивированные решения, принятые без тщательного взвешивания экономических последствий. И транзитные грузы уходят в другие порты. Железные дороги лишаются стабильных доходов, исчезают рабочие места.

В Польше ситуация во многом схожая. Отказ от российской нефти обошелся стране переплатой миллиардов евро. Сельскому хозяйству не хватает огромных инвестиций, речь идет примерно о 140 млрд злотых. Без этих средств отрасли будет сложно развиваться и сохранять конкурентоспособность.

Катажина Кролок, депутат сейма Польши:

"Знаете, с экономической точки зрения я не думаю, что они влияют на граждан. Но у нас есть много других сфер. Мой регион, где я живу, сотрудничал с Калининградской областью. Мы реализовали много европейских проектов в области охраны окружающей среды, развития гражданского общества. Все они были закрыты".

"Не думаю, что санкции как-то влияют на повседневную жизнь граждан Польши", - считает депутат сейма Польши Александра Кот.

И в этом смысле особенно показательна реакция "героев" программы "Понятная политика", давших интервью белорусскому телевидению. На камеру они позволяли себе надменные позы (расслабленная нога на ногу), делали громкие заявления, а когда разгорелся скандал, принялись оправдываться, мол, непосредственно этому ведущему интервью не давали, но факт собственных слов не отрицают. Сами комментарии были, их не скроешь. И это, пожалуй, лучше всего иллюстрирует ситуацию, когда правда начинает колоть глаза.

Политики, привыкшие рассуждать о проблемах страны с безопасного расстояния, в момент попадания в неудобный кадр тут же пытаются отыграть назад, ссылаясь на технические детали передачи интервью. Но суть не в том, кому именно они говорили, а в том, что они говорили, как это расходится с их публичным образом борцов за национальные интересы.

Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами, зарплатами, демографией, развитием собственного производства, они тратят время на дешевые медийные выходки, а потом мучительно ищут пути к отступлению. Это и есть та самая показушность, когда слова расходятся с делами. А за громкими заявлениями не стоит ни глубокий анализ последствий, ни готовность отвечать за свои же слова перед собственными избирателями.

Мы попробовали связаться с евродепутатами, которые давали комментарии, и их коллегами из Прибалтики и Польши, чтобы предоставить им возможность сказать все, что они посчитают нужным в контексте заявлений своих коллег.