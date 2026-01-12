3.70 BYN
Грузовики раздора - перевозчики Литвы обвинили правительство в кризисе
Литовские грузоперевозчики начнут бессрочный протест, если правительство страны продолжит бездействовать в отношении грузовиков, застрявших в Беларуси.
Произошло это исключительно по вине Вильнюса. Последствия его односторонних действий ему же и разрешать, уверен президент Национальной ассоциации перевозчиков Литвы. Однако делать это Вильнюс не спешит.
Эдикас Ягелавичюс, председатель МОО "Международный форум добрососедства":
"У правящей элиты теперешней Литвы приоритеты совсем другие. Они живут в каком-то своем мире, в каком-то своем космосе, а обыкновенные люди живут в своем мире. Эти миры между собой мало где пересекаются".
По его словам, литовские власти, принимая решения, прежде всего отталкиваются от своих узких клановых и внутриполитических интересов, в том числе связанных с милитаризацией и крупными денежными потоками. Если же возмущение людей или недовольство ассоциации перевозчиков не угрожает их власти, оно будет проигнорировано.
Правительство страны вынуждает своих граждан искать справедливости в международных судах. Более 100 компаний готовят коллективный иск против Вильнюса, они требует компенсировать ущерб от простоя и потери клиентов.