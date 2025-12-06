Густой дым и удушающий воздух: мощные пожары охватили юг Австралии

Мощные лесные пожары охватили юг Австралии. Повреждены десятки домов, жителей срочно эвакуируют. В штате Тасмания огонь разрушил жилые постройки и хозяйственные здания, а в Новом Южном Уэльсе пламя распространилось на тысячи гектаров вдоль Тихоокеанского шоссе.



Жара выше 37 градусов и сильный ветер усугубляют ситуацию. Метеорологи предупреждают о дальнейшем росте температуры. Улицы окутаны густым дымом, воздух практически непригоден для дыхания.



В Новом Орлеане объявлено чрезвычайное положение, закрыты дороги. Жителей просят покинуть зоны риска.