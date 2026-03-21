Гутерриш: ООН готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив

ООН готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

По его словам, ООН может стать частью плана по снижению риска нападений и ответных ударов. Он также подчеркнул наличие опыта у объединения в посредничестве в международных кризисах.