Гутерриш: ООН готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
ООН готова помочь в возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
По его словам, ООН может стать частью плана по снижению риска нападений и ответных ударов. Он также подчеркнул наличие опыта у объединения в посредничестве в международных кризисах.
Сейчас для ООН главный вопрос - возможно ли восстановить в проливе условия, которые существовали ранее. Гутерриш признал, что это будет непросто. Но, по его словам, процесс уже начат: организация находится в постоянном контакте со странами Персидского залива.