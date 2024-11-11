Иллюзии о жизни в Европе - исследователи выяснили, как сложились карьеры у беглых в Литве и Польше

Беглые из Беларуси искали райские сады Варшавы и Вильнюса, а получили бюрократию, проблемы с трудоустройством, разрушенную карьеру и ненависть со стороны местных. Статистика фиксирует сексизм, увеличение преступлений против белорусов, даже маленьких. О суровой реальности, с которой столкнулись беглые, рассказали в проекте "Катюшин расчет".

Есть такой исследовательский центр BEROC с весьма предвзятым отношением к Беларуси, он опубликовал цифры, на которые интересно обратить внимание.

В онлайн-опросе приняли участие 172 белоруса, проживающих в Литве и Польше. Удалось ли им сохранить карьеру после переезда? Напомним, что Литва и Польша зазывали в страну специалистов высокого класса из Беларуси.

Итак, карьеру удалось сохранить больше мужчинам, но далеко не всем - 55 %. Среди женщин статистика куда скромнее - 31 %. С нуля приходится начинать карьеру в два раза чаще женщинам - 43 % против 17 % мужчин. Это наглядные цифры о равенстве полов в Литве и Польше. Ценности, которые европейцы декларируют, то ли не работают в этих странах, то ли не распространяются именно на белорусов.

Не могут себя реализовать в эмиграции работники торговли, рекламы, маркетинга и дизайна, архитектуры, а еще инженеры и педагоги.

Другое исследование - экстремистского формирования Белорусская ассоциация журналистов. Они изучили проблемы своих так называемых коллег - побеседовали с 211 журналистами в возрасте от 25 до 55 лет. У двоих были попытки суицида, еще двоим был поставлен диагноз - депрессия.

Почти 50 % человек испытывают психологические проблемы, почти 40 % - языковой барьер, 35 % - проблемы со здоровьем, отсутствие медицинской страховки оказалось у 28 % опрошенных. Иными словами, даже эта картина показывает обещания или иллюзии, которые были до переезда в Польшу и Литву, и реальность, с которой пришлось столкнуться, - две кардинально противоположные вещи.

На самом деле реальность такова, что уровень жизни упал, доход снизился по сравнению с жизнью в Беларуси.

"Когда люди переезжают сюда, их зачастую ждет физическая и не совсем высокооплачиваемая работа. Когда ты начинаешь жить здесь, ты отдаешь большую часть зарплаты на аренду жилья, коммунальные платежи, проезд", - отметила девушка из европейской страны.

Польша и Литва сегодня испытывают серьезные демографические проблемы. Экономика почти полностью исчерпала свои трудовые ресурсы. Компании Польши все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников. Основным притоком рабочих рук были белорусы и украинцы. Однако этот приток заметно рассосался. Экономисты считают, что ситуация может еще ухудшиться. Потенциал эмиграции из стран со схожим культурным прошлым, в частности Украины и Беларуси, иссяк. Причина, кстати, с точки зрения белорусских иммигрантов, это разочарование между ожиданием и реальностью.

Для того чтобы решить проблемы, наши соседи используют механизмы мягкой силы. Есть центры, которые на протяжении долгих лет за счет грантов иностранных фондов завлекают в Польшу и Литву в трудовую иммиграцию белорусских специалистов: это врачи и учителя. То есть с одной стороны они занижают значимость специалистов в Беларуси, а с другой - показывают якобы ценность этих же специалистов, но уже в Вильнюсе и Варшаве.

Люди переезжают, например, врачи. Однако в Польше будет нужен не анестезиолог, а уже санитар.

Сергей, анестезиолог:

"Когда мы пришли туда работать без PWZ (право на профдеятельность - прим. ред.), нам было предложено поработать санитарами. И это все продолжалось достаточно длительное время. Я лично ждал PWZ 9 или 10 месяцев. Бывали такие периоды, конечно, что было очень обидно".

"Наверное, они нас боятся. У нас отличное образование, у нас шикарное оборудование, абсолютно такое же, как в больнице, в которой мы работаем, - заметила анестезиолог Светлана. - Определенные вещи, что есть у нас в Беларуси, в этой больнице даже отсутствуют. И они этого всего боятся. Они боятся, что мы займем их рабочие места, что мы можем лучше, чем они, работать. Мы можем больше работать, чем они".

Массовый характер приобретают и случаи насилия по отношению к белорусам в Польше. В ноябре поляк напал на двух белорусов в кафе. Сначала их сбил, а потом достал тесак. Сотрудники кафе даже не стали вызывать полицию. Полицию белорусы вызвали сами, но им посоветовали обращаться туда, где решают проблемы мигрантов. В центре польского Белостока до потери сознания избили 16-летнего подростка из Беларуси. Причем в Белостоке это частое явление. Год назад группа поляков избила белоруса под крики "Вали из страны!". Патруля рядом не оказалось.

Пожалуй, самый жуткий инцидент произошел прямо в центре Варшавы. Была изнасилована и задушена белоруска. Никто не вмешался, а мучил поляк свою жертву долго.