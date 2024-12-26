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Катюшин расчет | Разрушенную карьера и ненависть со стороны местных. Как Польша приняла беглых?
26.12.2024
Они искали райские сады Варшавы и Вильнюса, а получили бюрократию, проблемы с трудоустройством, разрушенную карьеру и ненависть со стороны местных. Статистика фиксирует сексизм, уголовное, увеличение преступлений против белорусов, даже маленьких. Екатерина Тихомирова расскажет о "реальности" и иллюзорных представлений о распростёртых объятиях за границей.
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