Индонезийский вулкан Левотоби изверг столб пепла на высоту 11,6 км

Вулкан Левотоби, находящийся на острове Флорес (Индонезия) изверг столб пепла на 11,6 км. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и агентство Antara.

По данным агентства, пепел достиг высоты 11,6 км над уровнем моря. Такая высота опасна для авиации, поскольку пепел может повредить двигатели самолетов, из-за чего был объявлен красный уровень авиационного предупреждения - максимальный уровень тревоги.

Местные власти оперативно эвакуировали жителей в радиусе 7-8 км от вулкана, чтобы защитить их от угрозы пирокластических потоков и других опасностей.

Левотоби - вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой Перемпуан.