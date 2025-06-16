Иран будет силовыми методами защищать свое право на мирный атом

Иран будет силой защищать свое неотъемлемое право на мирное использование ядерной энергии. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС .

"Мы имеем право извлекать выгоду из ядерной энергии и связанных с ней исследований, которые приносят пользу стране и обществу. Это неотъемлемое право иранского народа. Никто не может отнять его у исламской республики. Мы будем защищать это право силой", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.