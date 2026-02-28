Иран нанес ответный удар по Израилю и всем военным базам США на Ближнем Востоке

Источники в Израиле сообщили СМИ, что за час до начала израильской атаки получили сообщения с указаниями спуститься в убежища и оставаться там. По словам местных жителей, они были готовы к этому уже несколько недель. Циничная атака на Иран - ведь все это время США и Тегеран вели переговоры по поводу атомной программы.