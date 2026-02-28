3.75 BYN
Иран нанес ответный удар по Израилю и всем военным базам США на Ближнем Востоке
Возмездие за "грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета" Исламской Республики. Иран нанес ответный удар по Израилю и всем военным базам США на Ближнем Востоке.
Корпус стражей исламской революции объявил, что по территории Израиля запущены ракеты и БПЛА в ответ на агрессию.
Иранские ракеты нанесли удары в нескольких районах на севере и юге Израиля, по всей стране работают сирены воздушной тревоги. Громкие взрывы слышали в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Ашкелоне.
Источники в Израиле сообщили СМИ, что за час до начала израильской атаки получили сообщения с указаниями спуститься в убежища и оставаться там. По словам местных жителей, они были готовы к этому уже несколько недель. Циничная атака на Иран - ведь все это время США и Тегеран вели переговоры по поводу атомной программы.