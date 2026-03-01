Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Иран открыл движение в Ормузском проливе

Власти Ирана объявили об открытии Ормузского пролива для танкеров. Решение принято "до дальнейшего уведомления".

В КСИР предупредили, что при этом американские вооруженные силы и военнослужащие - это "законные цели для иранских ударов". При этом как минимум 150 судов бросили якорь в открытых водах, не дойдя до пролива.

Стало известно, что танкер (ранее атакованный Ираном недалеко от Омана) начинает тонуть. Сообщается, что он не реагировал на предупреждения.

А западные СМИ утверждают, что удары США и Израиля по Ирану спровоцировали крупнейший нефтяной кризис за последние годы. Трейдеры и перевозчики начали пересматривать маршруты поставок нефти и СПГ, опасаясь, что суда могут застрять или стать мишенью. Из-за угрозы ударов по судам в Ормузском проливе под угрозой срыва оказались 20 % мировых поставок СПГ.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

Иран