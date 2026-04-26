Иран передал США свою формулу мира

Конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы превратиться в затяжную холодную войну. Как уверяют СМИ, Тегеран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров.

Первый этап - полное прекращение войны и получение гарантий, исключающих ее возобновление против Ирана и Ливана. После достижения договоренностей произойдет переход к обсуждению управления и администрирования Ормузского пролива. Ядерная программа будет включена в повестку переговоров только на заключительном этапе и лишь при условии достижения соглашения по предыдущим двум.

Отмечается, Белый дом получил это предложение, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть.