Иран передал США свою формулу мира
Конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы превратиться в затяжную холодную войну. Как уверяют СМИ, Тегеран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров.
Первый этап - полное прекращение войны и получение гарантий, исключающих ее возобновление против Ирана и Ливана. После достижения договоренностей произойдет переход к обсуждению управления и администрирования Ормузского пролива. Ядерная программа будет включена в повестку переговоров только на заключительном этапе и лишь при условии достижения соглашения по предыдущим двум.
Отмечается, Белый дом получил это предложение, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть.
Тем временем Трамп заявил, что больше не станет направлять американскую делегацию в Пакистан для переговоров с Ираном, а если Тегеран хочет продолжать обсуждения, представители могут прилететь в Вашингтон или просто позвонить. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт закончится очень скоро.