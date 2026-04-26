Иран призывает создать систему коллективной безопасности на Ближнем Востоке без США

Тегеран призывает создать механизмы коллективной безопасности на Ближнем Востоке без участия Вашингтона. Такое предложение озвучил глава иранского МИД Аббас Аракчи во время встречи с султаном Омана в Маскате, пишут СМИ.

По его словам, опыт 40-дневной войны против Ирана показал, что военное присутствие США в странах региона лишь порождает нестабильность и раскол.

Тем временем перспективы дальнейших мирных переговоров США и Ирана остаются неопределенными. Трамп отменил поездку своих переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для встречи с главой МИД Ирана.

Американский лидер отметил, что у иранского руководства якобы существуют разногласия по поводу переговоров с США.