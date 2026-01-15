Иран закрыл небо в ожидании ударов США

Иранские власти временно ограничили использование воздушного пространства страны. Полеты приостановлены для всех судов, кроме международных рейсов, получивших предварительное разрешение, передает Associated Press. Решение принято на фоне резкого роста напряженности в регионе.



Накануне Reuters со ссылкой на еврочиновников сообщило, что США могут нанести удар по Ирану в течение ближайших 24 часов. Как сообщает NBC, Трамп заявил команде по нацбезопасности о желании нанести по властям Ирана "быстрый и решительный удар, чтобы избежать затяжной войны на недели и месяцы".



При этом пока Трамп занял выжидательную позицию. Есть опасения, что Штатам не хватит в регионе ресурсов для защиты от ответного удара. Как сообщает News Nations, США перемещают на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря. По данным издания, на переброску техники потребуется около недели.



15 января пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в Исламской Республике Иран.