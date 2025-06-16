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Иранские вооруженные силы готовятся нанести очень мощный удар по Израилю
Автор:Редакция news.by
Иранские вооруженные силы готовятся нанести очень мощный удар по Израилюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6d57b1b-663b-42c3-af1c-91227e650c85/conversions/31180ff0-398d-4de7-9907-f4e3224ddd28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6d57b1b-663b-42c3-af1c-91227e650c85/conversions/31180ff0-398d-4de7-9907-f4e3224ddd28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6d57b1b-663b-42c3-af1c-91227e650c85/conversions/31180ff0-398d-4de7-9907-f4e3224ddd28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6d57b1b-663b-42c3-af1c-91227e650c85/conversions/31180ff0-398d-4de7-9907-f4e3224ddd28-xl-___webp_1920.webp 1920w
Иранские вооруженные силы готовятся нанести очень мощный удар по Израилю в ответ на его атаки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
"Иран готовится нанести очень большой удар в ответ на первые злодеяния сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ред.)", - указал собеседник агентства.