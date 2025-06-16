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Иранские вооруженные силы готовятся нанести очень мощный удар по Израилю

Иранские вооруженные силы готовятся нанести очень мощный удар по Израилю

Иранские вооруженные силы готовятся нанести очень мощный удар по Израилю в ответ на его атаки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

"Иран готовится нанести очень большой удар в ответ на первые злодеяния сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ред.)", - указал собеседник агентства. 

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