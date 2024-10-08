История вечного конфликта - как США стали главным дирижером нестабильности на Ближнем Востоке

14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание Израиля, независимого еврейского государства. На следующий же день соседние арабские государства напали на Израиль, объявив интифаду - освободительную войну против евреев.

Едва образованное еврейское государство победило в этой войне, взяв под контроль примерно половину территории, которую ООН отводил арабской Палестине. Под контролем арабов остались Западный берег и Восточный Иерусалим, а также сектор Газа.

На том обе стороны конфликта, как говорится, и порешали. До следующего конфликта, шестидневной войны, произошла она в 1967 году. Даже сегодня сложно понять, кто начал то противостояние.

Историки уверяют, эта война стала точкой невозврата для обеих сторон. Израиль захватил за шесть дней территорию, в три раза превышающую собственную. Отдать часть земли Тель-Авиву пришлось из-за резолюции Совбеза ООН.

Тут надо оговориться, что военная мощь Израиля во многом была достигнута при помощи США. Еще в начале 1960-х годов президент Джон Кеннеди заявил об особых отношениях двух стран. Все-таки в Вашингтоне еврейское лобби было крайне сильным. И с годами тесная кооперация лишь усилилась. Особенно помогли американцы во время следующего конфликта - войны Судного дня. В 1973 году арабы вошли на Синайский полуостров и Голландские высоты.

Подробности боевых действий опустим. Переговоры же начались, когда израильские танки появились в 40 км от Дамаска и в 100 км от Каира.

В результате мирного договора с Египтом на карте появилась первая неспорная граница Израиля. До 1994 года, не считая терактов группировок "Черный сентябрь", ХАМАС и "Хезболлы", был относительный мир. Но 30 лет назад арабы объявили о создании Палестинской национальной администрации в секторе Газа и западного берега реки Иордан. Израиль поддержал.

Постепенно сектор Газа перешел под влияние ХАМАСа, который провозгласил очередную интифаду против Израиля. Она не предполагает мирного сосуществования. Принцип "либо они, либо мы".

По итогу соглашения между Израилем, ООН и Палестиной не сработали. И середина 1990-х годов снова стала горячим временем. Радикальные группировки сделали из сектора Газа свою крепость, предпринимая вылазки на территорию еврейского государства.

XXI век начался с одной формулы - ХАМАС организовывает в Израиле теракты, Израиль идет со спецоперацией в сектор Газа. Множитель конфликта - религиозные споры за Иерусалим и арабские поселения в самом Израиле. Их нередко воспринимают как спящих агентов. И атака ХАМАС 7 октября 2023 года это только подтвердила.

Стоит упомянуть роль больших стран. США взяли под крыло Израиль, а СССР - арабские государства. Это еще один элемент в ближневосточной мозаике. Прокси-война больших игроков. Но Советский Союз канул в лету, а Вашингтон продолжал вооружать Тель-Авив, давая в руки серьезное преимущество перед арабами.

Вашингтон знатно подлил масло в огонь региональных конфликтов. После распада Союза преимущество перешло к США, военные базы которых были разбросаны в регионе. С начала 1990-х годов Вашингтон начал проводить активную политику переформатирования Ближнего Востока. Как всегда, силой, не считаясь ни с кем.

Уже сегодня можно сказать, что именно американцы являются главным дирижером нестабильности в регионе. Их схема нового миропорядка и в этой точке планеты, и в других состоит из нескольких элементов.

Вот и в случае перестрелки Израиля и Ирана, вместо того, чтобы конфликт купировать, США подыгрывают еврейскому государству.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"К сожалению, Ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности (ООН) лишь беспомощно наблюдает за этим".

Как видим, исторические решения ссорят народы, которые некогда столетиями жили мирно. Молодцы англичане, сказавшие "это ваш дом" сразу двум народам, нацисты, посеявшие еще больше разлад, сверхдержавы, накачавшие и тех, и тех оружием. Но как ни крути, сам конфликт, который больше, чем жизнь, длится еще с древнего Вавилона. И кто поистине прав, а кто виноват, пожалуй, мы никогда не узнаем. Неспроста ближневосточный раскол уже называют вечным конфликтом.