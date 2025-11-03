Италия передаст Киеву 12-й пакет военной помощи

Италия намерена передать очередной пакет военной помощи Киеву. Об этом заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто. Состав пакета пока не разглашается.

В конце октября агентство Блумберг сообщало, что Киеву собираются поставить боеприпасы и ракеты для системы SAMP-T.

Всего в Риме было одобрено 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список итальянских вооружений засекречен, но известно, что Киеву уже переданы две батареи ПВО SAMP-T. Местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли боеприпасы для этих батарей, а также 400 устаревших бронетранспортеров М113.