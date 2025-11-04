Итальянский предприниматель Маттео Педжо в программе "Актуальное интервью" поделился своим взглядом на ключевые проблемы мировой безопасности. По его мнению, корень многих конфликтов лежит в нежелании Запада отказаться от роли глобального диктатора, что приводит к напряженности с растущими силами Глобального Юга и Евразии.

Маттео Педжо считает, что самая большая проблема в настоящий момент - это попытки Соединенных Штатов, Великобритании и их "вассалов" в Евросоюзе навязывать свои условия остальному миру. "Все эти страны считают себя самыми важными, хотят до сих пор диктовать свои условия", - отметил он.

Однако, по словам предпринимателя, Глобальный Юг, а также Беларусь, Китай, Россия и Иран, больше не готов принимать диктат из-за океана, Брюсселя или Лондона. "Основные проблемы безопасности идут из имперских амбиций Запада", - подчеркнул Маттео Педжо.

Он сравнил текущие действия Евросоюза, особенно против России и Беларуси, с "печальными историческими вещами", намекая на риски повторения трагедий прошлого. Маттео Педжо призывает народы Европы активно участвовать в противодействии тому, что он называет "установлением Четвертого рейха", которое, по его мнению, продвигают Брюссель, Лондон и Вашингтон.

Чтобы противостоять этим угрозам, итальянский предприниматель предлагает объединиться со странами и народами евразийского пространства. "Нам надо прямо выгонять американские базы и английские влияния из Европы", - заявил Маттео Педжо. Он уверен, что такой союз поможет стабилизировать континент и предотвратить эскалацию конфликтов.

На вопрос о готовности Италии к таким шагам Маттео Педжо ответил утвердительно, подчеркнув поддержку со стороны народа: "Народ готов. Мы чувствуем, что уже пора отделиться от заката американской и английской империи".

По его словам, итальянцы осознают внутренние проблемы Запада и отсутствие выгоды от следования его курсу. Например, отказ от покупки российского газа привел к серьезным экономическим последствиям: "Это было основной причиной экономического роста всей Западной Европы, но мы прекратили покупку против наших интересов только потому, что мы слышали мнения Польши, Прибалтики, Лондона и Вашингтона".

В результате люди пострадали: многие потеряли работу, семьи стали жить хуже, цены на топливо и отопление выросли. "Нам это не приносит никакой выгоды", - констатировал Маттео Педжо.

Более того, он критикует предоставление средств на перевооружение Украины, называя это не только противоречащим интересам Италии, но и опасным из-за неонацистских сил в этой стране. "Мы не можем допустить, чтобы такие идеи вернулись в наш континент", - предупредил он.

Предприниматель предлагает сотрудничать с правительствами Беларуси, России, Китая и других стран, которые ставят антифашизм в основу своей политики.