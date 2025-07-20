Из Латвии высылают 75-летнюю поэтессу Людмилу Межиньш

Из Латвии высылают 75-летнюю Людмилу Межиньш, которая прожила в стране всю жизнь.

Поэтессу разлучают с мужем-латышом, а также фактически лишают имущества: крыша над головой у нее есть только в Латвии.

Пожилая женщина успешно сдала языковой экзамен. Но в дополнение ей был задан вопрос: является ли оправданным снос памятника воинам-освободителям в Риге? Ответ Межиньш объявили проявлением нелояльности и лишили ее вида на жительство. Теперь поэтессу депортируют в Россию, где у нее нет ни родных, ни собственности, ни источников дохода.

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