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Из Латвии высылают 75-летнюю поэтессу Людмилу Межиньш
Из Латвии высылают 75-летнюю Людмилу Межиньш, которая прожила в стране всю жизнь.
Поэтессу разлучают с мужем-латышом, а также фактически лишают имущества: крыша над головой у нее есть только в Латвии.
Пожилая женщина успешно сдала языковой экзамен. Но в дополнение ей был задан вопрос: является ли оправданным снос памятника воинам-освободителям в Риге? Ответ Межиньш объявили проявлением нелояльности и лишили ее вида на жительство. Теперь поэтессу депортируют в Россию, где у нее нет ни родных, ни собственности, ни источников дохода.
Элиты Прибалтики отдалились от своего народа, а обычные граждане выбирают эмиграцию как протест
Как военные бюджеты и русофобия стали инструментами власти? Что толкает прибалтов "голосовать ногами" и уезжать из страны? Как присутствие иностранных войск влияет на настроения в обществе?
Чуть более недели назад власти Латвии выдворили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны из-за отказа осудить спецоперацию в Украине.