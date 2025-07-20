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Последние события в Литве говорят о том, что существует серьезный разрыв между прибалтийскими элитами и обычными людьми. Например, в СМИ писали, что есть недвижимость, валютные счета за границей у Науседы, спикера Сейма и других ключевых фигур страны, при этом обычный человек не может выехать за границу, чтобы отдохнуть.

"Деньги чиновники воруют системно. Партии поделили между собой сферы деятельности, получают деньги и используют их для своих нужд. Сейчас появились очень большие деньги, особенно на военные нужды, и элиты пытаются максимально их освоить, продвигая завиральные законы и выводя активы за границу", - рассказал председатель МОО "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичус.

Люди все прекрасно видят, но привыкают к этому и считают, что это нормально. Они не представляют, что в других странах может быть иначе. В отличие от Беларуси, где, по мнению блогера, политического беженца из Латвии Романа Самуля, лидер остается с народом, в Прибалтике такого нет. Люди заняты выживанием, работают на двух работах, семьи разъединены - мужчины уезжают за границу, чтобы заработать. Информационный поток однобокий, но те, кто ищет альтернативную информацию, часто решают уехать.

Роман Самуль поделился, что в Латвии принят закон, согласно которому дети чиновников и их помощники не подлежат мобилизации и могут свободно выезжать из страны во время военного положения. Также национальный авиаперевозчик держит самолет на случай экстренной эвакуации правительства.

"Если у элиты нет связи со страной, она не будет работать в ее интересах. Власти зарабатывают на военной мифологии, рассказывая о "российской угрозе" и вмешательстве в дела других стран", - отметил главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.