Из-за энергокризиса европейцев просят не ездить на авто и меньше летать

Европа готовится к затяжному энергокризису из-за войны в Иране. Нефть и газ растут в цене, авиатопливо с начала конфликта подорожало вдвое. Чиновники Евросоюза планируют нормировать бензин и тратить аварийные резервы нефти.

Официальный Брюссель просит европейцев меньше летать, не пользоваться автомобилями и перейти на работу из дома. А британцев подорожание горючего подтолкнуло к нарушению закона: водители воруют бензин на заправках по всей стране, пишет "Таймс". Причем идут на преступление даже владельцы дорогих автомобилей.