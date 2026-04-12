Из-за энергокризиса европейцев просят не ездить на авто и меньше летать
Автор:Редакция news.by
Европа готовится к затяжному энергокризису из-за войны в Иране. Нефть и газ растут в цене, авиатопливо с начала конфликта подорожало вдвое. Чиновники Евросоюза планируют нормировать бензин и тратить аварийные резервы нефти.
Ранее уже пришлось потратить дополнительные 3 млрд евро на импорт топлива.
Официальный Брюссель просит европейцев меньше летать, не пользоваться автомобилями и перейти на работу из дома. А британцев подорожание горючего подтолкнуло к нарушению закона: водители воруют бензин на заправках по всей стране, пишет "Таймс". Причем идут на преступление даже владельцы дорогих автомобилей.