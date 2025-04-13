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Из-за землетрясения в Таджикистане погиб трехлетний ребенок
Трехлетний ребенок погиб в одном из сел Раштского района Таджикистана в результате землетрясения, которое произошло на территории республики в 09:24 (07:24 мск) по местному времени. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.
"На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребенок, и он погиб", - сказал собеседник. Ребенку три года, уточнили в центре. В эпицентре землетрясения - Раштском районе - сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе - 3 балла.
По предварительным данным, на территории ряда сел Раштского района в результате землетрясения повреждены 17 жилых домов и одна школа. Кроме того, в нескольких селах Таджикабадского района пострадали еще 12 жилых домов и вспомогательные сооружения.
На место происшествия в Раштский район выехал председатель КЧС Раджабали Рахмонали, сообщили в комитете. Его первый заместитель Хотамшо Латифзода находится в Таджикобадском районе. Продолжается работа комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В ведомстве добавили, что на территории республики зафиксированы еще два подземных толчка - в 12:14 (10:14 мск) и в 13:33 (11:33 мск), эпицентр которых находился примерно в 160 км к северо-востоку от Душанбе, в 29 км от Раштского района.
Уточняется, что сила афтершоков в эпицентре составила 4 и 3 балла соответственно, в пределах района - 3 и 2 балла соответственно, в столице республики подземные толчки не ощущались.