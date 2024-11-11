Издание Politico назвало, кто из мировых политиков стал главным неудачником в 2024 году

Главные неудачники года. Издание Politico составило антирейтинг, первые места занимают канцлер ФРГ и президент Франции.



Среди антидостижений Шольца - крах правящей коалиции, вотум недоверия от бундестага и, как вишенка на торте, роспуск правительства и новые выборы в Германии в 25-м.



Макрон на шаг впереди: ему удалось развалить целых два правительства. Еще один неудачник уходящего года - многострадальная немецкая экономика.



Из-за кризисов примерно во всех сферах она продолжает стремительно сокращаться. Звание "больного человека Европы2 снова за Германией.