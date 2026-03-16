Издание Tasnim опубликовал условия Ирана для открытия Ормузского пролива

Иран выкатил своего рода счет: местное агентство Tasnim опубликовало предварительные условия открытия Ормузского пролива - главной мировой нефтяной артерии.

Цена вопроса: снятие санкций (и не на словах, а с гарантией), расформирование американских баз, возврат замороженных активов и развитие торговли не в долларах.

Тегеран уже разрешил проход через пролив группе танкеров, принадлежность к странам которых решил оставить в секрете.

А США начали переброску элитного отряда морской пехоты. Британская Telegraph строчит прогнозы: готовится наземная операция и захват контроля над проливом. 2,5 тыс. морпехов прибудут на точку в ближайшие две недели.

По данным СМИ, это солдаты из 31-го экспедиционного отряда - серьезные ребята, снятые с баз в Окинаве. К ним же прилагаются F-35B - самолеты с вертикальным взлетом, используемые для атак наземных целей и поддержки десанта.

Тем временем в Сеть попали кадры бомбардировок иранских городов 16 марта: ракеты летят как град.

Одновременно Израиль начал в Ливане наземную военную операцию против шиитского движения "Хезболла". Как заявлено, она носит точечный характер. Вводу войск в южные части страны предшествовала массированная воздушная атака.

Ливанские южные районы трясет. Стоит напомнить: целенаправленные рейды на ливанские земли израильтяне проводят еще с 14 марта.