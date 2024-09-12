Израиль атаковал по всему Ливану отделения банка, связанного с "Хезболлой"

Израиль нанес новые удары по Бейруту - серия атак зафиксирована по жилым кварталам, а также в районе аэропорта.

Целями ночных ударов по всему Ливану стали отделения банка, связанного с "Хезболлой".

ЦАХАЛ заявляла, что планирует атаковать экономические объекты движения и призывала жителей держаться подальше от мест, которые используются для финансирования группировки.